طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق

كشفت وزارة التربية العراقية، عن صدور نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول أصبحت على وشك الظهور، خاصة وأن الوزارة أكدت بأنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت لأكثر من شهر، في إطار أن يتم الإعلان عن النتائج بأقرب وقت وفي غضون ساعات من الأن، على أن يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-

تذهب لموقع وزارة التربية عبر الإنترنت.

أو تقوم بالدخول لموقع نتيجة نت.

مع تدوين بيانات الدخول في الخانات المخصصة لذلك.

القيام باختيار المرحلة الدراسية لكل طالب مع تحديد المحافظة المقيم بها.

كتابة اسم الطالب والرقم الامتحاني.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول.

تقديم اعتراضات نتائج الصف الثالث المتوسط دور أول 2024

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن فتح باب الاعتراضات سيتم مباشرة بعد رفع كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول، فضلاً عن أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي ليحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات، مع رفع الكشوفات الخاصة بالنتائج بعد انتهاء إعادة التصحيح والمراجعة مرة أخرى من قبل الوزارة.