“الإجازة امتا”.. موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 جميع الشعب

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، وفقًا للجدول الرسمي الذي وضعته الوزارة لكل من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية،من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم موعد إنتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة ومتى سوف تبدأ إجازة نهاية العام.

ميعاد الإنتهاء من امتحانات الثانوية العامة

الجدول الرسمي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أفاد بأن انتهاء الامتحانات سيكون يوم السبت 20/7/2024، لشعبة علمي رياضة، حيث سيكون لديهم آخر امتحان في مادة “الرياضيات التطبيقية” الديناميكا.

ميعاد إنتهاء امتحانات الشعبة الأدبية:

أفاد الجدول الرسمي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات بأن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لشعبة الأدبية يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024، حيث سوف يكون لديهم آخر امتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

ميعاد انتهاء امتحانات شعبة علمي علوم:

أما بالنسبة لشعبة علمي علوم، سينتهي امتحاناتهم في نفس يوم انتهاء امتحانات الشعبة الأدبية، يوم 17/7/2024، حيث سيكون لديهم آخر امتحان في مادة الأحياء.

كل الطلاب قاموا بأداء الامتحانات غير المضافة للمجموع قبل إجازة عيد الأضحى المبارك في يومين، وهما 10 و 12 يونيو، وعددهم أربعة، وهم: التربية الوطنية، التربية الدينية، الاقتصاد، والإحصاء.

مواعيد الامتحانات المضافة للمجموع وموعد الانتهاء منها