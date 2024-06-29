اعرف الفرق قبل الشراء… إليك مقارنة شاملة بين مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف سامسونج A54

تواصل سلسلة Galaxy A من سامسونج تقديم هواتف ذكية تجمع بين الأداء المتميز والسعر المناسب ويمثل كل من Galaxy A55 وGalaxy A54 امتداد لهذه السلسلة، حيث يقدمان للمستخدمين ميزات متطورة وتجارب استخدام سلسة وفي هذه المقارنة، نستعرض الفروقات والمميزات المشتركة بين الهاتفين، مثل الأداء، والكاميرا، وعمر البطارية، والمواصفات الفنية، لمساعدتك في اتخاذ القرار الأمثل بين الجهازين.

مقارنة بين هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف Samsung Galaxy A54

مقارنة بين هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف Samsung Galaxy A54 منها مايلي:

الميزة هاتف Samsung Galaxy A55 هاتف Samsung Galaxy A54 الشاشة 6.6 بوصة، Super AMOLED، 1080 x 2340 بكسل، 120 هرتز 6.4 بوصة، Super AMOLED، 1080 x 2340 بكسل، 120 هرتز المعالج Exynos 1480 Exynos 1380 الذاكرة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت رام، 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت تخزين 8 جيجابايت رام، 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت تخزين الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل (الرئيسية) + 12 ميجابكسل (فائقة العرض) + 5 ميجابكسل (ماكرو) 50 ميجابكسل (الرئيسية) + 12 ميجابكسل (فائقة العرض) + 5 ميجابكسل (ماكرو) الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل 32 ميجابكسل البطارية 5000 ملي أمبير 5000 ملي أمبير نظام التشغيل Android 14 Android 13 مع إمكانية التحديث إلى Android 14 الشبكات 5G 5G الميزات الإضافية قارئ بصمات الأصابع في الشاشة، ميزة التعرف على الوجه، مكبرات صوت ستيريو قارئ بصمات الأصابع في الشاشة، ميزة التعرف على الوجه، مكبرات صوت ستيريو الأبعاد 161.1 x 77.4 x 8.2 ملم 158.2 x 76.7 x 8.2 ملم الوزن 213 جرام 202 جرام

مميزات هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف Samsung Galaxy

من أهم معلومات عن هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف Samsung Galaxy A54منها ما يلي: