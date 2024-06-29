اعرف الفرق قبل الشراء… إليك مقارنة شاملة بين مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف سامسونج A54

Rana تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
اعرف الفرق قبل الشراء… إليك مقارنة شاملة بين مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف سامسونج A54

تواصل سلسلة Galaxy A من سامسونج تقديم هواتف ذكية تجمع بين الأداء المتميز والسعر المناسب ويمثل كل من Galaxy A55  وGalaxy A54 امتداد لهذه السلسلة، حيث يقدمان للمستخدمين ميزات متطورة وتجارب استخدام سلسة وفي هذه المقارنة، نستعرض الفروقات والمميزات المشتركة بين الهاتفين، مثل الأداء، والكاميرا، وعمر البطارية، والمواصفات الفنية، لمساعدتك في اتخاذ القرار الأمثل بين الجهازين.

مقارنة بين هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف Samsung Galaxy A54 

مقارنة بين هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف Samsung Galaxy A54 منها مايلي:

الميزةهاتف Samsung Galaxy A55هاتف Samsung Galaxy A54
الشاشة6.6 بوصة، Super AMOLED، 1080 x 2340 بكسل، 120 هرتز6.4 بوصة، Super AMOLED، 1080 x 2340 بكسل، 120 هرتز
المعالجExynos 1480Exynos 1380
الذاكرة8 جيجابايت أو 12 جيجابايت رام، 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت تخزين8 جيجابايت رام، 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت تخزين
الكاميرا الخلفية50 ميجابكسل (الرئيسية) + 12 ميجابكسل (فائقة العرض) + 5 ميجابكسل (ماكرو)50 ميجابكسل (الرئيسية) + 12 ميجابكسل (فائقة العرض) + 5 ميجابكسل (ماكرو)
الكاميرا الأمامية32 ميجابكسل32 ميجابكسل
البطارية5000 ملي أمبير5000 ملي أمبير
نظام التشغيلAndroid 14Android 13 مع إمكانية التحديث إلى Android 14
الشبكات5G5G
الميزات الإضافيةقارئ بصمات الأصابع في الشاشة، ميزة التعرف على الوجه، مكبرات صوت ستيريوقارئ بصمات الأصابع في الشاشة، ميزة التعرف على الوجه، مكبرات صوت ستيريو
الأبعاد161.1 x 77.4 x 8.2 ملم158.2 x 76.7 x 8.2 ملم
الوزن213 جرام202 جرام

مميزات هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف Samsung Galaxy

من أهم معلومات عن هاتف Samsung Galaxy A55 وهاتف Samsung Galaxy A54منها ما يلي:

  • تم إصدار هاتف Samsung Galaxy A55 في عام 2024، بينما تم إصدار هاتف Samsung Galaxy A54 في عام 2023.
  • يتمتع هاتف Samsung Galaxy A55 بمعالج أسرع وذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر من هاتف Samsung Galaxy A54.
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Rana

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