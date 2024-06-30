شغاله ومجربة 100%.. احصل على احدث اكواد شفرات لعبة gata 5 للبلايستيشن والكمبيوتر واستمتع بأقوي الشخصيات الخارقة

تعد لعبة جراند ثيفت أوتو واحدة من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة، حيث يلعبها العديد من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم بفضل الإثارة والتشويق التي تقدمها وتوفر اللعبة مجموعة من الشفرات أو كلمات السر التي تساعد اللاعبين في إتمام المهام المطلوبة، وهو ما يبحث عنه الكثير من اللاعبين ولذا، سنقدم لكم في هذا المقال مجموعة من كلمات سر جاتا 5.

كلمات سر جاتا 5

إليك بعض الشفرات التي يمكنك استخدامها عند اللعب على الكمبيوتر:

شفرة TOOLUP: تساعدك في الحصول على أسلحة تبقيك على قيد الحياة.

كود FUGITIVE: يتيح لك استدعاء الشرطة لزيادة الإثارة في اللعبة.

شفرة HOTHAND: تمنحك قوة قبضات حديدية قوية ضد الأعداء.

شفرة PAINKILLER: تمنحك شخصية خارقة لمدة تصل إلى خمس دقائق.

LAWYERUP: هذه الشفرة تقلل من مستوى مطاردة الشرطة لك.

شفرة INCENDIARY: تجعل رصاصات أسلحتك تنفجر عند التصويب.

CATCHME: استخدم هذه الشفرة حتي تمنحك سرعة فائقة وغير اعتيادية.

شفرات جاتا 5 للبلايستيشن

إليك مجموعة من الشفرات التي تمنحك العديد من المميزات: