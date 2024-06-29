ألحق دلوقتي فرص عمل في مترو الانفاق بمرتبات مجزية وحوافز

أعلنت الشركة المصرية المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توافر فرص عمل في مترو الانفاق وهي وظائف فنية بنظام تعاقد سنوي لفترة محددة، وقد وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والمتطلبات لقبول المتقدمين، ومن الأسباب الرئيسية للإقبال الكبير على هذه الوظائف هي الرواتب المجزية وعدم الحاجة إلى مجهود بدني كبير، سنوضح الشروط وطريقة التقديم ومهام العمل والمتطلبات بشكل مفصل، لتتمكنوا من التقديم على هذه الوظائف لكل بساطة.

خطوات التقديم على فرص عمل في مترو الانفاق

يمكنك أن تقوم بالتقديم على هذه فرص عمل مترو الانفاق بسهولة عن طريق تسليم الملف المطلوب في مقر الشركة، مع العلم بأنه لن تقبل أي طلبات غير مكتملة أو غير مطابقة للشروط.، حيث أن جميع البيانات المقدمة سيتم التعامل معها بسرية تامة، كما يتم استقبال الطلبات في مقر الشؤون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، باستثناء يوم الجمعة آخر موعد للتقديم هو 4 يوليو 2024.

المهام التي يتعين على موظفي مترو الانفاق القيام بها

تم تعيين الشركة المختصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق لتحديد مسؤولياتها وتعليمات العمل على النحو التالي:

تجهيز المترو مع السائق والاطلاع على الدفاتر التي تحتوي على التعليمات والإعلانات وجداول القطارات وما إلى ذلك.

مراقبة حركة الركاب ودخولهم وخروجهم، بالإضافة إلى متابعة إغلاق الأبواب وفقا لسياسات الشركة.

الحفاظ على المعدات الموجودة في كابينة السائق بعناية والاهتمام اللازم بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف

يجب إرفاق الوثائق التالية مع طلب التقديم:

صورة من الشهادة الأكاديمية وأية شهادات أخرى.

بالإضافة إلى نسخة من شهادة الولادة.

أيضا نسخة من شهادات الخبرة إذا كانت متاحة.

يجب احضار نسخة من إثبات التجنيد.

علاوة على ذلك يجب احضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

عدة نسخ من شهادات التدريب إذا كانت متوفرة.

صورتان شخصيتان حديثتان.

شروط التقديم على فرص عمل في مترو الانفاق

تم اختيار مجموعة من الشروط الضرورية للمتقدمين، منها: