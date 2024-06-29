استقبله الان تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 لمتابعة جميع حلقات القط والفار وأفلام الكرتون

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 أحد متطلبات واحتياجات الأطفال في بداية سنوات العمر، سنوات العمر التي يسجل فيها الطفل كل ما يتعلمه ويستمع إليه ويشاهده، لذلك نجد أن اختيار قناة توم وجيري، لتكون قناة الطفل الأولى من قبل الأمهات اختيار موفق، تلك القناة التي تنتقى بعناية جميع مسلسلات الكرتون قبل بثها للأطفال، وتتأكد من خلوها من كل ما يؤثر على طفولتهم أو شخصيتهم بالسلب، وبالتحديد ما يمكن أن يتنافى مع العادات الشرقية والتعاليم الدينية.

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 يوفر البث المتميز للقناة على القمر مجانًا خلال ساعات اليوم، هذا لأن الإدارة تريد قناة مفتوحة لكل الأسر في الوطن العربي ولا تستهدف الربح المادي، حيث يعد الربح الحقيقي لقناة توم وجيري هو التأثير الجيد في أطفالنا وإبعادهم عن كل ما يؤذيهم ويضرهم، ويتم استقبال هذا البث المفتوح واستمتاع الطفل به من خلال الإحداثيات التالية:

التردد : 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة : SD.

ونظرًا للانتشار الواسع لقناة توم وجيري والشهرة الكبيرة لها، ولتواجد متابعتها في كل البلاد العربية توجب علينا البحث عن، تردد قناة توم عبر العربسات والذي يكون كما يلي:

التردد : 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة :SD.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 يقدم كل ما هو مميزات عن باقي القنوات الكرتونية، ولن يقتصر البث على كرتون توم وجيري بل يجد الطفل مسلسلات أخرى متنوعة، مع الاهتمام بالجانب العلمي في حياة الأطفال حيث الفقرات التعليمية، مع عدة فقرات تساهم في التربية وتقويم سلوك الطفل.