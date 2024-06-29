كشوفات اسماء الوجبة الاخيرة .. لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي

تم الإعلان عن لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة “مظلتي” حيث إن هذا البرنامج يشكل موضع بحث واهتمام لعدد كبير من المواطنين في العراق، حيث يستفيد منه حوالي 350,000 أسرة الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بالتعاون مع الحكومة، بهدف توفير الدعم النقدي بشكل شهري للمستحقين من الفئات الأكثر احتياجاً وفقراً, ويتم تحديد المستفيدين بناءً على تقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على هذا الدعم، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية السيئة والمتدهورة بشكل ملحوظ في الوطن العربي في الفترة الحالية.

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكن الاستعلام عن التحقق من القبول ضمن برنامج للدعم الاجتماعي من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع “ مظلتي “.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك بإدخال بيانات الدخول المطلوبة.

انقر على خانة “أسماء المشمولين” في القائمة الرئيسية للموقع.

تأكد من إرفاق جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتأكيد أهليتك.

قم بملء الاستمارة الشخصية الخاصة بك بدقة.

حدد الوجبة التي ترغب في البحث عن اسمك ضمنها، واكتب اسم المحافظة التابعة لها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وبعد أن أوضحنا لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، ينبغي التطرق إلى عدد من الشروط التي ينبغي على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

أن يكون دخل المتقدم أقل من المبلغ المحدد لتلقي الدعم المالي.

أن يتراوح عمر المتقدمين الذكور ما بين 18 و60 سنة كحد أقصى.

أن يكون عمر المتقدمين الإناث بين 15 و55 سنة كحد أقصى.

أن يكون عدد أفراد أسرة المستفيد لا يتجاوز أربعة أفراد.

باستيفاء هذه الشروط، يمكن للأفراد المؤهلين التقدم بطلب للحصول على الدعم النقدي من برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة، لمساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.