“للتسالي” طريقة عمل بسكويت اليانسون المغذي المقرمش في المنزل بمقادير اقتصادية

بسكويت اليانسون هو واحد من التسالي والمخبوزات التي يسهل تحضيرها في المنزل للاستمتاع بتناولها أمام شاشة التلفاز أو في وجبة الإفطار الصباحية، حيث يتمتع ذلك البسكويت بمذاق اليانسون المحبب ويمكن تحضير كمية كبيرة من البسكويت في المنزل والاحتفاظ بها حيث تكفي أسابيع.

مقادير عمل بسكويت اليانسون في المنزل

تتمثل مقادير الوصفة في المكونات التالية:

500 جرام من الدقيق الأبيض.

10 جرام يانسون.

بيضة متوسطة الحجم.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

ثلث كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة عمل بسكويت اليانسون في المنزل

يمكن تحضير بسكويت اليانسون من خلال خطوات بسيطة والنتيجة مضمونة من حيث الجودة والمذاق والطعم فاتح الشهية والمغذي للأطفال، حيث يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية: