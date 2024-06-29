“للتسالي” طريقة عمل بسكويت اليانسون المغذي المقرمش في المنزل بمقادير اقتصادية

بسكويت اليانسون هو واحد من التسالي والمخبوزات التي يسهل تحضيرها في المنزل للاستمتاع بتناولها أمام شاشة التلفاز أو في وجبة الإفطار الصباحية، حيث يتمتع ذلك البسكويت بمذاق اليانسون المحبب ويمكن تحضير كمية كبيرة من البسكويت في المنزل والاحتفاظ بها حيث تكفي أسابيع.
مقادير عمل بسكويت اليانسون في المنزل
تتمثل مقادير الوصفة في المكونات التالية:
- 500 جرام من الدقيق الأبيض.
- 10 جرام يانسون.
- بيضة متوسطة الحجم.
- ثلث كوب من الزيت النباتي.
- ثلث كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
طريقة عمل بسكويت اليانسون في المنزل
يمكن تحضير بسكويت اليانسون من خلال خطوات بسيطة والنتيجة مضمونة من حيث الجودة والمذاق والطعم فاتح الشهية والمغذي للأطفال، حيث يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم تجهيز الفرن من خلال تشغيله على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- خفق الزيت مع السكر حتى يذوب السكر تماما.
- في الخلاط الكهربائي يتم خفق البيض والفانيليا ثم إضافة الزيت.
- إضافة اليانسون والخفق مجددا.
- بعد ذلك يتم إضافة المكونات السائلة على الدقيق المنخول مع البيكنج بودر.
- عند الحصول على عجينة متماسكة وسميكة يتم توزيعها في صينية الفرن بشكل منسق ومتساوي مع مراعاة وضع ورقة من الزبدة أسفل الصينية.
- تدخل الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة حيث يتم وضعها في الرف الأوسط.
- اختبار التسوية من خلال خلة الطعام.
تقطع الصينية إلى أصابع طولية وعرضية متناسقة باستخدام سكينة حادة.
- مرة أخرى يتم إدخال الصينية الشواية للتحمير الوجه بلون ذهبي.
- تقليب البسكويت على الوجهين للتحقق من الحصول على لون التحمير المميز.
- يقدم بسكويت اليانسون بعد رصه في طبق التقديم مع المشروب الساخن ويتم الاحتفاظ بباقي الكمية في عبوة ذات غطاء محكم.