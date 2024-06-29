فوز بـ 5000 دولار كل أسبوع مع مسابقة الحلم 2024

تعتبر مسابقة الحلم 2024 هي واحدة من أفضل برامج المسابقات في العالم العربي، حيث تهدف إلى تحقيق أحلام الملايين من المشاركين، كما أنها تقدم مسابقة الحلم جوائز مالية ضخمة للفائزين، حيث يمكن أن تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الجوائز الأخرى التي يمكن أن تغير حياة الفائزين بشكل جذري، لذلك سوف نذكر لكم من خلال هذه المقالة خطوات الاشتراك بشكل صحيح في هذه المسابقة وأيضا شروط الالتحاق بها ومواعيد سحب هذه الجوائز المالية.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم 2024 وتحقيق حلمك، اتبع الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream إلى الرقم المخصص للبرنامج في بلدك.

بعد إرسال هذه الرسالة، ستتلقى مجموعة كبيرة من الأسئلة التي يجب عليك أن تجيب عليها في أسرع توقيت لإتمام عملية التسجيل في هذه المسابقة المميزة.

ستصلك رسالة نصية قصيرة تعمل على تأكيد انضمامك في هذه المسابقة وستتاكد حينها انك من مشتركي المسابقة لتكون لديك فرصة في الربح.

موعد السحب في مسابقة الحلم 2024

في مسابقة الحلم لعام 2024، تتاح لكم فرصة للفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 4,900,000 دولار أمريكي. التفاصيل كالتالي:

الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار أمريكي سيتم السحب عليها مرتين في السنة؛ الأولى في منتصف يونيو، والثانية في آخر خميس من ديسمبر.

أما عن الجائزة التي يكون مقابلها 100,000 دولار أمريكي ويبدأ السحب عليها في أول خميس من كل شهر ميلادي.

بالنسبة إلى الجائزة التي قيمتها 5,000 دولار أمريكي: سيكون السحب عليها كل يوم سبت من خلال تطبيق الحلم.

شروط هامة للاشتراك في الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم، يجب على المتسابقين تلبية الشروط التالية:

امتلاك حساب بنكي ساري.

بلوغ سن الرشد القانوني في بلد الإقامة.

أن يكون المشترك من الجنسية العربية.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تحددها إدارة المسابقة.

عدم السماح لموظفي المسابقة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة بالمشاركة.

التواصل مع فريق عمل مسابقة الحلم

من الممكن من الاتصال مع إدارة البرنامج عليك معرفة الأرقام التالية: