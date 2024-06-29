مسلسل تل الرياح الحلقة 130 مترجمة بجودة hd قصة عشق وفيديو لاروزا

يتساءل عدد كبير من المشاهدين حول تفاصيل مسلسل تل الرياح الحلقة 130 وهو واحد من المسلسلات التركية التي لديها شعبية كبيرة وذلك لما يقدمه المسلسل من أحداث تسير في إطار مشوق لدى المتابعين، يجب العلم أنه يتم عرض حلقة واحدة من المسلسل كل أسبوع ومن المقرر أنه اقترب عرض موعد الحلقة الجديدة وهذا ما سنوضحه لكم في السطور القادمة وسوف نوضح لكم أيضا القنوات الناقلة للمسلسل.

مسلسل تل الرياح الحلقة 130

يبحث جميع المشاهدين حول موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل تل الرياح والتي من المقرر أن تكون يوم الإثنين القادم، تدور قصة مسلسل تل الرياح حول ديلان وباران الذين تزوجوا بالغصب وكان الهدف وراء هذا الزواج هو حل الخلافات الموجودة بين عائلتهم والتي استمرت عدة سنين وعلى الرغم من أن هذا الزواج لم يتم عن حب رضاء ولكن مع تصاعد الأحداث سوف يشهد قصة حب كبيرة بينهما وبالتحديد بعد أن تتعرض ديلان للخطف وسوف يعيدها باران ومن تلك اللحظة سوف يبذلان قصارى جهدهم حتى لا يبتعدوا عن بعض.

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 130

يعرض مسلسل تل الرياح على قناة kanal 7 وذلك يوم الإثنين فقط من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة 4.30 عصرا بتوقيت مصر ويعرض بتوقيت السعودية في تمام الساعة 5.30 مساء بينما يعرض بتوقيت الإمارات في تمام الساعة 6.30 مساء.

تردد قناة kanal 7

يمكن الأن لجميع المتابعين استقبال القناة بكل سهولة وهذا بمجرد استخدام التردد التالي: