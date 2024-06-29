زيادة 500 ريال على رواتب الموظفين في عُمان.. حقيقة أم شائعة!!

مع استمرار أعمال صرف رواتب شهر يونيو 2024 داخل عمان، بدأ بعض العاملين في الدولة يتداولون أنباء حول حقيقة صرف زيادة قدرها 500 ريال على قيمة الراتب الأساسي، مما أخذت هذه الشائعة انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم وزارة المالية في السلطنة بالكشف عن حقيقة الأمر، وإطلاق رابط الإستعلام عن الرواتب لمعرفة القيمة المنوط صرفها للشهر الجاري.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين 500 ريال في عُمان

أكدت وزارة المالية العُمانية، أن كل ما يتم تداوله حول صرف زيادة قدرها 500 ريال عُماني على قيمة الراتب الأساسي لجميع الموظفين مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى أن أعمال الصرف للرواتب بدأت من يوم الخميس الماضي الموافق 27 من شهر يونيو 2024، فضلاً عن أن هذه الرواتب تأتي مجردة من قيمة الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا ضمن رواتب العاملين في الدولة.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في عُمان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين في دولة عُمان بدون أي زيادات جديدة تُذكر سوى الزيادة الأخيرة التي تم التصديق عليها في نهاية العام الماضي، ويمكنك الاستعلام كما يلي:-