ظهرت بالاسماء .. رابط الصف نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت النتائج وتم تفعيل رابط نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم، حيث يتم البحث عنه خلال الساعات الراهنة من قبل الطلاب وأولياء الأمور وخاصة بعد أن أعلنت الوزارة في بيان رسمي أنه سيتم نشر نتائج الامتحانات خلال أيام قليلة، وتشير التوقعات إلى أن نسب النجاح في هذا العام أعلى من الأعوام السابقة، مما يزيد من حماس الطلاب وترقبهم للنتائج، وسنقدم لكم الخطوات المفصلة لاستعراض النتائج باستخدام الاسم عبر السطور القادمة.

رابط الصف نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعة أوراق إجابات الطلاب، وتم رفع نتائج الصف التاسع لعام الحالي على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية نظرًا للإقبال الكبير من الطلاب الراغبين في معرفة درجاتهم، وذلك من خلال رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

أو الإدارة العامة للاختبارات.

ابدأ بفتح المتصفح والانتقال إلى الموقع الرسمي للوزارة.

اضغط على خيار “خدمات الوزارة”.

ستظهر لك قائمة منسدلة، اضغط على “النتائج” للانتقال إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن النتائج.

حدد العام الدراسي 2023 / 2024 من القائمة المتاحة.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي ترغب في معرفة نتيجته في الحقل المخصص لذلك.

وبعد إدخال رقم الجلوس، اضغط على زر “عرض النتيجة”.

وستظهر لك الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي للطالب على الشاشة.

ومن خلال هذه الخطوات، يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائج الصف التاسع بسهولة وسرعة.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024

وفرت الوزارة عدة طرق للحصول من أجل الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج إما عبر رابط نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم المخصص لإعلان النتائج أو من خلال الاتصال على الرقم 161، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به للحصول على نتائجه، ويتاح ذلك بعد اعتماد النتائج رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم اليمنية.

ويجدر بنا الإشارة أن امتحانات الصف التاسع للعام الدراسي 2023 / 2024 بدأت في 28 أبريل واستمرت حتى 12 مايو حيث خاض الطلاب امتحاناتهم في سبع مواد، وهي: القرآن الكريم، اللغة العربية، الاجتماعيات، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية.