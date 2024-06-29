“نزلها لأطفالك”!.. شغل قناة طيور الجنة أطفال 2024 على ترددها الجديد بإشارة هائلة

أصبحت قناة طيور الجنة من أبرز القنوات التي يزداد البحث عن إمكانية تنزيلها عبر مختلف الأقمار الصناعية المتمثلة في النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى أن القناة عملت على جذب ملايين المشاهدين والمتابعين من مختلف الأعمار حول العالم، وأصبحت هي الرائدة في تقديم كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، بالإضافة إلى أن القناة استطاعت في فترة وجيزة من عمل قاعدة جماهيرية موهلة، ويمكنك التعرف على ترددها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل التردد الجديد لقناة طيور الجنة

تتمثل أبرز معلومات القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي الجديد، والعمل على مشاهدة كل ما هو مميز في عالم الطفل، وفقًا للأتي:-

استقبلها على تردد 110396.

بينما القمر الصناعي هو العرب سات.

استقطاب القناة يتمثل في كونه أفقي.

معامل الترميز الصحيح لقناة طيور الجنة فهو 27500.

ما تقدمه قناة طيور الجنة؟

جاءت أبرز ما تقدمه قناة طيور الجنة أطفال، لكي تتمكن من مشاهدة كل ما هو جديد، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

نشرة أخبار الدار.

كذلك برنامج مناجاة.

الرسام الصغير.

رياضة في رياضة.

كواليس.

ماما قالت.

كذلك برنامج طيور الجنة في عيونهم.

ورتل القرأن ترتيلا.

حكايا جنى.

حروف الهجاء.

نصائح رمضانية.

وغير ذلك مما تعمل على إذاعته القناة على مدار اليوم دون توقف، بما يبحث عنه ملايين الأطفال حول العالم.