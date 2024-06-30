الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بدون رقم امتحاني “جميع المحافظات ظهرت الآن”

يبحث جميع طلاب وطالبات الثالث المتوسط وأولياء أمورهم خلال الفترة الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 وذلك إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية ، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية قد أعلنت رسميًا عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن ظهور نتائج الثالث المتوسط رسميًا عبر موقع نتائجنا يوم السبت القادم الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

يترقب الكثير من طلاب الثالث المتوسط موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول خلال الساعات القليلة القادمة ومن المتوقع ان يتم اعلان جميع نتائج الثالث المتوسط بكافة المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق الطلاب وتجميع درجات المواد المختلفة ومن الجدير بالذكر أن عملية ظهور النتائج ستكون مركزية وسيتم ظهورها في كافة المحافظات العراقية في وقت واحد ، كما يستطيع الطالب الحصول علي النتيجة بالرقم الامتحاني من خلال موقع نتائجنا الرسمي.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

تزامنًا مع اقتراب ظهور نتائج الثالث المتوسط يبحث الكثير من الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 ومن الجدير بالذكر أن إعلان النتائج سيكون الكترونيًا عبر موقع نتائجنا الرسمي ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق الخطوات التالية.