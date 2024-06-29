“متاح الآن” استعلام نتائج التاسع اليمن 2024 برابط مباشر

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن انتهائها بشكل فعلي من إجراءات التصحيح والرصد الالكتروني لنتائج الصف التاسع اليمن منذ قليل، وأكدت على إمكانية اتباع خطوات الاستعلام الالكتروني عن النتيجة من الآن، وقامت بتقديم المباركات والتهاني لكافة الطلاب الناجحين متمنية دوام النجاح والتوفيق في المراحل الدراسية المقبلة.

استعلام نتائج التاسع اليمن 2024

يتمكن طلاب الصف التاسع اليمن من الاستعلام عن تفاصيل النتيجة الآن من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع موقع الإدارة العامة للاختبارات أو الرابط الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

النقر على تبويب النتائج في القائمة العلوية.

تحديد الصف الدراسي وهو الصف التاسع من القائمة التي ستظهر.

بعد ذلك يتم تحديد العام الدراسي 2023 / 2024.

إدخال رقم جلوس الطالب من اليسار إلى اليمين مع مراعاة الدقة.

الضغط على خانة الاستعلام.

الانتظار لدقائق معدودة.

يتم عرض النتيجة شاملة الدرجات.

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن برقم الهاتف

نظرا لوجود ضغط في تلك الأثناء على المواقع الرسمية بسبب تهافت الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتيجة والاطمئنان على اجتياز تلك المرحلة بنجاح، قد وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية إمكانية الاستعلام من خلال رقم هاتفي يتم من خلال التواصل مع الوزارة ومن ثم إبلاغهم برقم الجلوس واسم الطالب ليتم الاطلاع على الكشوفات والرد من خلال رسالة نصية توضح نتيجة الطالب مع مراعاة الخصوصيه التامة.

حيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من ارسال رسالة SNS أو الاتصال على رقم 161 للحصول على النتيجة في غضون دقيقة واحدة.