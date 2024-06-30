“هنـــا” رابط تنزيل نتائج طلاب الثالث متوسط عبر وزارة التربية العراقية بالاسم فقط 2024 الدور الاول

ارتفعت معدلات البحث في الساعات الأولي من صباح اليوم عن رابط تنزيل نتائج طلاب الثالث متوسط حيث سيتم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط خلال الساعات القليلة القادمة ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا الخاص بوزارة التربية العراقية ، وتعمل وزارة التربية العراقية على انتهاء جميع عمليات التصحيح بدقة عالية خلال فترة قصيرة من الوقت وخلال السطور التالية نكشف عن رابط تنزيل نتائج طلاب الثالث متوسط.

رابط تنزيل نتائج طلاب الثالث متوسط

يعيش طلاب وطالبات الثالث المتوسط خلال الساعات الاخيرة الماضية حالة من القلق والترقب في انتظار ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024 وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة كما سيتم رصد درجات الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع نتائجنا الرسمي ويمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا. ثم قم بالدخول عبر “نتائج الثالث المتوسط 2024”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب فور اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية العراقي.

طريقة تقديم تظلمات نتيجة الثالث المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن امكانية جميع الطلاب الغير راضين عن نتائجهم من تقديم تظلم في المواد التي يرغبون بها لتعديل النتائج في حالة وجود أخطاء في عمليات التصحيح أو أثناء رصد درجات الطلاب ومن الجدير بالذكر أن عمليات تقديم التظلم ستكون إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية العراقية بعد إعلان النتائج مباشرة.