لينك مباشر nataegna.net نتائج الثالث المتوسط بالإسم 2024 العراق كل المحافظات

ظهور نتائج الثالث المتوسط بالإسم 2024 من النتائج التي تشغل بال الكثيرون تزامنًا مع اقتراب الإعلان عنها من قبل وزارة التربية العراقية، وذلك بعد أن أكدت أن الإعلان عنها سيتم أون لاين من خلال موقع نتائجنا، حيث تعد من مراحل التعليم الهامة لدى فئة كبيرة الطلاب والنجاح فيها من الأمور الفيصلية في مسيرة الطالب التعليمية، حيث من خلال اجتيازها بنجاح ينتقل الطالب إلى الصف السادس الإعدادي.
نتائج الثالث المتوسط بالإسم 2024
تسهل وزارة التربية العراقية إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024 أون لاين وذلك بموجب تطبيق الطلاب عدد من الخطوات الرئيسية، وقد تم الإعلان أن النتائج ستكون متاحه للطلاب في جميع المحافظات العراقية خلال هذا الأسبوع، وللإستعلام على نتيجتك قم باتباع هذه الخطوات:-
- الدخول على موقع نتيجة نت.
- تنتقل إلى صفحة بها نتائج الإمتحانات 2024 الثالث المتوسط.
- ستجد محافظات العراق، اضغط على تنزيل الموجودة أمام المحافظة التابع لها الطالب.
- ستتحمل النتيجة على الفور.
الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول
أتاحت الوزارة خدمة استعلام مباشر عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالإسم 2024 الخاصة باختبارات الدور الأول، وذلك من خلال تطبيق ما يلي من خطوات عبر الإتصال بشبكة الإنترنت.
- الإنتقال في البداية إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية.
- الأن يجب الدخول لصفحة ادراج كود التحقق الظاهر أمامك.
- يتم دخولك مباشرةً إلى موقع الوزارة الرسمي.
- تظهر الصفحة الخاصة بالإستعلام عن النتيجة.
- اضغط فوق تبويب الإستعلام عن نتائج الدور الأول الخاصة بالصف الثالث المتوسط.
- تحديد المحافظة الخاصة بالطالب و كتابة جميع البيانات اللازمة داخل الأماكن المخصصة لها.
- كتابة المعلومات والرقم الإمتحاني واسم الطالب.
- النقر فوق تبويب عرض النتيجة.