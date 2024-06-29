أجمل قنوات الأطفال .. تردد قناة تنة ورنة متاح على جميع الأقمار الصناعية 2024 “هنـــا”

تقدّم قناة تنة ورنة محتوى عبارة عن اغاني ومتنوع يناسب جميع الأعمار، بدءًا من البرامج التعليمية المسلية إلى المسلسلات الكرتونية المُحببة، مرورًا بالأغاني المُمتعة والألعاب المسلية، كما تُحرص القناة على تقديم محتوى هادف يساعد على تنمية مهارات الأطفال وتطوير قدراتهم، مع التركيز على القيم والسلوكيات الإيجابية.

تردد قناة تنة ورنة

يمكنك تنزبل تردد قناة تنة ورنة من خلال ادخال مجموعة من البيانات سواء على القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات فقم باختيار القمر الذي يناسبك من خلال ادخال المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما يمكتك ضبطها على القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11596

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

خطوات تنزيل القناة على جهاز الاستقبال

الدخول إلى قائمة الترددات على جهاز الاستقبال.

إضافة تردد القناة ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

حفظ الترددات الجديدة.

البحث عن قناة تنة ورنة في قائمة القنوات.

مميزات قناة تنة ورنة

تقدم القناة باقة واسعة من البرامج المتنوعة، تشمل: