طريقه تحميل واتساب الذهبي برابط مباشر بدون حظر

من الأمور التي يهتم بها عدد كبير من الأشخاص وعشاق التطبيقات الحديثة هو تحميل واتساب الذهبي، حيث انه اصدار مميز ويعد من التطبيقات الأكثر شهرة على مستوى العالم فهو تطبيق متطور يضيف دائما مميزات وتحسينات جديدة من خلال التحديث المستمر للوتساب الذهبي، لذلك خطوات التحميل سهلة وبسيطة يمكن أن تأتيهم في وقت سريع وبشكل مجاني دون دفع أي أموال وسوف نعرض لكم خطوات تحميل الواتساب الذهبي وما هي الإضافات الجديده مميزات التطبيق.

خطوات تحميل واتس اب الذهبي

الوتساب الذهبي من الاصدارات الحديثه للتطبيقات المراسله حيث انه يضم عدد كبير من المميزات للمستخدمين ويمكن تحميله من خلال متجر التطبيقات لديك فيها الهاتف بوقت سريع وتتمثل خطوات التحميل كالتالي:

اضغط على متجر جوجل بلاي ثم اكتب في مربع البحث الوتساب الذهبي الإصدار الأخير.

واضغط على الخيار الأول الذي سوف يظهر لك ثم اضغط على تحميل وانتظر بعد الوقت.

واضغط على تثبيت ثم فتح الهاتف وهم باتباع التعليمات لإنشاء حساب جديد على الواتس من خلال رقم الهاتف ورمز التحقق بطريقة صحيحة.

وبعد ذلك تستطيع استخدام الوتساب في اي وقت.

مميزات تطبيق الوتساب الذهبي

من اهم مميزات تطبيق الوتساب الذهبي ما يلي: