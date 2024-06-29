هنا.. استعلم الآن نتائج الثالث متوسط العراق 2024 برابط مباشر

يبحث الكثير من الطلاب عن الرابط للوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط، ولم يتم الإعلان حتى الآن من وزارة التربية العراقية أي إعلان رسمي بخصوص توقيت استخراج النتائج من النتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط خلال شهر يوليو، ننصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة آخر التحديثات على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وسنوضح للطلاب عبر السطور التالية الرابط للحصول على النتائج.

نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2024 بالأسماء

يمكن لجميع الطلاب في العراق الاطلاع على نتائج الصف الثالث متوسط للدور الأول لعام 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور الإعلان عن ظهور النتائج ومن خلال موقعنا سنوفر لكم الخطوات الضرورية للحصول على نتائج الصف الثالث متوسط للدور الأول لعام 2024 بالاسم، والتي هي كالتالي:

أولاً: يجب على الطالب زيارة رابط موقع وزارة التربية العراقية أو استخدام رابط موقع نتائجنا.

ثانيًا: ينبغي على الطالب بعد ذلك تحديد خدمة عرض نتائج الامتحانات.

ثالثا: بعد ذلك يجب على الطالب النقر على أيقونة نتائج الثالث المتوسط للدور الأول عام 2024.

رابعا: بعد ذلك، يجب على الطالب اختيار اسم المحافظة التي ينتمي إليها.

خامساً: بعد ذلك يجب على الطالب إدخال بياناته الشخصية مثل اسمه الكامل ورقمه الامتحاني.

الخطوة الأخيرة تستدعي من الطالب النقر على زر إظهار النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط

تتجه الأنظار حالياً إلى المدن والمحافظات العراقية لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول في العراق عبر موقع “نتائجنا” الإلكتروني باستخدام الاسم والرقم الامتحاني حيث تعمل وزارة التربية العراقية بشكل مستمر على مدى السنوات الماضية لضمان ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول بسهولة، وذلك لتسهيل حصول الطلاب على نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 بأسرع وقت ممكن.