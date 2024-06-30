خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالأسم “أعرف هتظهر أمتى بسرعة”

حتى الآن لم تقم وزارة التربية العراقية بصدور أي إعلانٍ رسمي يفيد موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول، فأن الطلاب وأولياء الأمور يترقبون إعلان الوزارة الرسميّ للموعد المحدد، ولكن هناك بعض المصادر تدل على إعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2024، كما قامت الوزارة بتوضيح خطوات الاستعلام من خلال موقعها الرسمي أو من خلال موقع نتائجنا.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالأسم

أعلنت وارة التربية العراقية عن خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالاسم، فقد وضحت أن الاستعلام سيكون بشكل إلكتروني لتكن خطوات الاستعلام فيما يلي:

الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

الخطوة الثانية: النقر على أيقونة “نتائج الطلاب”.

الخطوة الثالثة: اختيار “نتائج السادس الاعدادي – الدور الأول 2024”.

الخطوة الرابعة: إدخال رقم الامتحان أو اسم الطالب.

الخطوة الخامسة: النقر على زر “استعلام”.

الخطوة السادسة: ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نتائجنا

وضحت الوزارة العديد من الطرق للاطلاع على النتيجة بشكل رسمي تهيلاُ على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج لذلك أعلنت أيضاً عن خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نتائجنا لتكن الخطوات فيما يلي: