نزلها وثبت في خطويت .. تردد قناة ON TV للأخبار والرياضة متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تتُعد قناة ON TV منصة إعلامية رائدة في مصر فهي تقدم محتوى إخباريا متنوعا بجودة عالية مع التزامها بالموضوعية والمصداقية، فقد تأسست عام 2011 لتكون منصة إخبارية حرة وموضوعية تعكس نبض الشارع المصري وللأحداث الجارية في مصر والعالم العربي.
تردد قناة ON TV
للاستمتاع بمشاهدة برامج قناة ON TV المتنوعة إليك ترددات القناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات ويتمثلوا كالآتي:
- القمر الصناعي: النايل سات
- التردد: 11258
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: أفقي (H)
كما قامت بتحديد ترددها على القمر الصناعي العرب سات وهو:
- التردد: 12034
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: أفقي (H)
خطوات ضبط قناة ON TV
- حدد موقع القمر الصناعي وتأكد من ضبط جهاز الاستقبال على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.
- أدخل التردد المناسب للقمر الصناعي الذي تستخدمه.
- ابدأ البحث وذلك بعد إدخال التردد على جهاز الاستقبال.
- العثور على القناة وانقر احفظها على جهاز الاستقبال حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة في المرة القادمة.
أهم المميزات الموجودة في قناة ON TV
- تقدم على تغطية إخبارية شاملة للأحداث الجارية في مصر والعالم، من خلال شبكة واسعة من المراسلين والمكاتب.
- كما تحرص القناة على تقديم أخبار موضوعية دون تحيز لأي طرف سياسي أو فكري.
- تعمل على تقديم برامج متنوعة لتلبي احتياجات مختلف المشاهدين مثل البرامج الحوارية والتحليلية والبرامج الوثائقية والبرامج الترفيهية.
- تستخدم أحدث تقنيات التصوير والمونتاج لتقديم محتوى بجودة عالية.