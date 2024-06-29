نزلها وثبت في خطويت .. تردد قناة ON TV للأخبار والرياضة متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تتُعد قناة ON TV منصة إعلامية رائدة في مصر فهي تقدم محتوى إخباريا متنوعا بجودة عالية مع التزامها بالموضوعية والمصداقية، فقد تأسست عام 2011 لتكون منصة إخبارية حرة وموضوعية تعكس نبض الشارع المصري وللأحداث الجارية في مصر والعالم العربي.

تردد قناة ON TV

للاستمتاع بمشاهدة برامج قناة ON TV المتنوعة إليك ترددات القناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات ويتمثلوا كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11258

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي (H)

كما قامت بتحديد ترددها على القمر الصناعي العرب سات وهو:

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي (H)

خطوات ضبط قناة ON TV

حدد موقع القمر الصناعي وتأكد من ضبط جهاز الاستقبال على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات. أدخل التردد المناسب للقمر الصناعي الذي تستخدمه. ابدأ البحث وذلك بعد إدخال التردد على جهاز الاستقبال. العثور على القناة وانقر احفظها على جهاز الاستقبال حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة في المرة القادمة.

أهم المميزات الموجودة في قناة ON TV