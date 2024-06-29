fany.emis.gov.eg برقم الجلوس…. استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع بوابة التعليم الفني

يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، التي اعلنت عنها وزاره التربيه والتعليم انه تم الانتهاء من تصحيحها من فتره كبيره وذالك ادي الي قلق بعض الطلاب وظلوا يبحثون عنها بشكل كبير ثم اعلنت الوزاره انها مهتمه بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة ويتم الاعلان عنها عقب العوده من اجازه عيد الاضحي المبارك ويتم الاعلان عنها خلال الايام القادمة وسوف تكون الدبلومات الفنيه نظام الثلاث سنوات مجموعها الكلي 700 درجه وبينما نظام الخمس سنوات يكون مجموعها 1000 درجه اما الدبلومات الفنيه المزدوجه تكون مجموعها من 570 درجه ويتم توزيع الدرجات الخاصه بهم من خلال الوزاره ، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على خطوات االاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني على الإنترنت.

الدخول على نتائج الدبلومات الفنية 2024.

ادخال رقم جلوس الطالب المراد الأستعلام عنه.

اختر شعبة الطالب”صناعي، تجاري، فندقي، زراعي”.

في النهاية اضغط على استعلام”.

سوف تظهر أمامك النتيجة بالمجموع الكلي للطالب.

في حالة عدم ظهور النتيجة يجب على الطالب التوجه للمدرسة التابع لها.

موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية

وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024، تحديداً يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وتمنى وزير التعليم النجاح والتوفيق للطلاب.