ثبتها وشاهد أحدث الأخبار الحصرية “تردد قناة القاهرة الاخبارية” 2024 .. صوت الشعب هيوصل

تعد قناة القاهرة الإخبارية من أحدث وأبرز قنوات الأخبار المصرية حيث انطلقت رسميًا في 31 أكتوبر لعام 2022، وذلك ضمن قطاع الأخبار في الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” فتأتي القناة بإضافة نوعية للمشهد الإعلامي المصري حيث تققدم محتوى إخباري شامل وموضوعي، يعكس مختلف الآراء والاتجاهات في المجتمع المصري، فسنوضح لكم في مقالنا تردد القناة واهم المميزات التي تشملها.
تردد قناة القاهرة الاخبارية
يمكنك ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الآتي:
- القمر الصناعي: النايل سات
- التردد: 11747
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
كما يمكنك ضبطها على القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 12520
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
مميزات قناة القاهرة الإخبارية
هناك عدد كبير من المميزات التي تجعل الأفراد بتساؤلون عن كيفية تنزيلها حيث تعد أحد أهم القنوات الاخبارية في العالم العربي، وتتمثل المميزات فيما يلي:
- تحرص قناة القاهرة الإخبارية على تقديم أخبار موضوعية ومحايدة، دون تحيز لأي طرف سياسي أو فكري.
- كما تقدم القناة تغطية شاملة للأحداث الجارية في مصر والعالم العربي، من خلال شبكة واسعة من المراسلين والمكاتب.
- تقدم القناة ايضاً برامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف المشاهدين، مثل البرامج الحوارية والتحليلية والبرامج الوثائقية والبرامج الترفيهية.
- كما تستخدم قناة القاهرة الإخبارية أحدث تقنيات التصوير والمونتاج لتقديم محتوى بجودة عالية.
- لديها تواجد قوي على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يسهل على المشاهدين الوصول إلى محتواها في أي وقت ومن أي مكان.