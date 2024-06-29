ثبتها وشاهد أحدث الأخبار الحصرية “تردد قناة القاهرة الاخبارية” 2024 .. صوت الشعب هيوصل

تعد قناة القاهرة الإخبارية من أحدث وأبرز قنوات الأخبار المصرية حيث انطلقت رسميًا في 31 أكتوبر لعام 2022، وذلك ضمن قطاع الأخبار في الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” فتأتي القناة بإضافة نوعية للمشهد الإعلامي المصري حيث تققدم محتوى إخباري شامل وموضوعي، يعكس مختلف الآراء والاتجاهات في المجتمع المصري، فسنوضح لكم في مقالنا تردد القناة واهم المميزات التي تشملها.

تردد قناة القاهرة الاخبارية

يمكنك ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كما يمكنك ضبطها على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12520

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

مميزات قناة القاهرة الإخبارية

هناك عدد كبير من المميزات التي تجعل الأفراد بتساؤلون عن كيفية تنزيلها حيث تعد أحد أهم القنوات الاخبارية في العالم العربي، وتتمثل المميزات فيما يلي: