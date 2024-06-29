ساعات فقط تفصلنا عن موعد صرف معاشات يوليو 2024 بالزيادة الجديدة “مبروك عليك الزيادة الجديدة”

موعد صرف معاشات يوليو 2024 بالزيادة الجديدة، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات يوليو 2024مع زيادة جديدة بنسبة 15%شملت جميع أصحاب المعاشات المستحقين، كما وضعت الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات، مثل الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد صرفه، والتحديثات الخاصة بالمعاشات وغيرها من الخدمات.

موعد صرف معاشات يوليو 2024 بالزيادة الجديدة

يبدأ صرف معاشات يوليو 2024 يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، على أن يستمر ستة أيام متتالية، فقد شمل الزيادة الجديدة لجميع أصحاب المعاشات المستحقين، وتمت وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، وقد بلغت قيمة الزيادة 15% من قيمة المعاش الأساسي، مع مراعاة الحد الأدنى للمعاش، ليصبح 6 آلاف جنيه مصري بعد الزيادة، فيمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من خلال:

ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها.

المحافظ الإلكترونية.

جميع فروع مكاتب البريد المصري.

شركات ومكاتب البريد الخاصة المتعاقدة مع الهيئة.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش

وضحت وزارة المالية المصرية خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة لتكن كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

كتابة الاسم والرقم القومي في الخانات المخصصة.

استكمال البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على أيقونة “استعلام” للحصول على التفاصيل.

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