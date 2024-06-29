الفلوس هتلعب معاكم لعب “زيادة معاشات يوليو 2024 لهذه الفئات فقط” أعرف أنت منهم ولا لا

زيادة معاشات يوليو 2024، شهد شهر يوليو بشرى سارة لمتلقي المعاشات في مصر، حيث تم الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك ضمن حزمة من القرارات الرئاسية للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين حيث سيتم صرف هذه الزيادة مع بداية شهر يوليو مع مراعاة دمجها مع علاوة العيد القومي لشهر يوليو.

زيادة معاشات يوليو 2024

شهد شهر يوليو 2024 حدثًا هامًا لمتلقي المعاشات في مصر، حيث تم الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، كجزء من حزمة القرارات الرئاسية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لتكن بنسبة الزيادة 15% ليتم تطبيقها في 1 يوليو 2024 على أن تشمل جميع أصحاب المعاشات بما في ذلك المعاشات المبكرة والعجز الكلي والمعاشات النسبية، حيث وضحت الوزارة أمثله على قيمة الزيادة لتكن كالآتي:

معاش 1000 جنيه: زاد ليصبح 1150 جنيهًا.

معاش 2000 جنيه: زاد ليصبح 2300 جنيهًا.

معاش 3000 جنيه: زاد ليصبح 3450 جنيهًا.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

يمكنك الاستعلام عن عن قيمة المعاش بعد الزيادة التي اطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتكن خطوات الاستعلام كالآتي:

ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

من خلال بوابة الاستعلام عن المعاشات.

إدخال الرقم القومي للمستعلم.

الضغط على “استعلام”.

كما قامت الوزارة بتوضيح منافذ صرف المعاش لتكن كالآتي: