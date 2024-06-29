نزلها حالًا “مش هتبطل ضحك مع مغامرات القط والفار” .. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تعد قناة توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال العربية حيث تبث البرامج الكرتونية المُحببة للصغار والكبار، فقد تم انشاء القناة عام 1940 فقد قدمت على مر السنين العديد من الأفلام الكرتونية التي حفرت مكانة مميزة في قلوب الجماهير العربية الأمر الذي جعلها تتميز بالطابع الكوميدي المُضحك، حيث تدور قصصها حول مغامرات القط توم والفأر جيري في مطاردة لا تنتهي مليئة بالمواقف المسلية والصراعات المُمتعة والقيم الإيجابية للأطفال مثل الصداقة والذكاء والحيلة.

تردد قناة توم وجيري

يمكنك استقبال تردد قناة توم وجيري على النايل سات من خلال اتباع الاتي:

تردد القناة: 11345.

معامل الترميز: 25700.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كما يمكنك استقبال تردد قناة توم وجيري على العرب سات من خلال اتباع الاتي:

تردد القناة: 11315.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري

تختلف خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال حسب نوع الجهاز وطريقة برمجته، ولكن بشكل عام، إليك الخطوات الأساسية:

اضغط على زر “القائمة” أو “Menu” على جهاز الاستقبال.

اختر من القائمة “القنوات” أو “Channels”.

اختر كلمة أضف جديد من قائمة “القنوات” “إضافة قناة جديدة” أو “Add New Channel”.

إدخال جميع البيانات، اضغط على زر “حفظ” أو “Save”.

انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم حفظ القناة على جهاز الاستقبال.

انتظر حتى يتم العثور على جميع القنوات الجديدة، بما في ذلك قناة توم وجيري.

بعد العثور على القناة، حددها واضغط على زر “موافق” أو “OK”.

مميزات قناة توم وجيري

هناك بعض المميزات التي توجد في قناة توم وجيري وتتمثل فيما يلي: