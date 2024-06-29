بعد تبكير الصرف .. زيادة جديدة للمواطنين “1000 جنيه في جيبك” موعد صرف رواتب يوليو للموظفين بعد الزيادة 2024

يبحث الكثير من الموظفين على موعد صرف رواتب يوليو للموظفين بعد الزيادة 2024 كما تزداد معدلات البحث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة سوف نوضح لكم من خلال السطور على موعد صرف الرواتب الخاصة بالموظفين.

موعد صرف رواتب يوليو للموظفين بعد الزيادة 2024

أعلنت الوزارة المالية على مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو تبدأ المواعيد بداية من يوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو أما التأخرات فسيتم صرف أيام 9و10و11 من شهر يوليو

جدول صرف مرتبات شهر يوليو

تختلف المرتبات من موظف الى اخر تبعا لدرجه الوظيفيه وعدد سنوات الخدمه وبعض العوامل الاخرى لذلك سوف نوضح لكم جدول صرف مرتبات شهر يوليو لمعرفة جدول عليك اتباع التالي:

الدرجة السادسة ستبدأ بصرف 6000 جنيه مصري.

الدرجة الخامسة ستبدأ بصرف 6500 جنية مصري.

الدرجة الرابعة ستبدأ بصرف 7000 جنيه مصري.

الدرجة الثالثة ستبدأ بصرف 7500 جنيه مصري.

الدرجة الثانية ستبدأ بصرف 8000 جنيه مصري.

الدرجة الأولى ستبدأ بصرف 8200 جنيه مصري.

درجة المدير ما يعادلها بصرف 9200 جنيه مصري.

الدرجة العالية ما يعادلها بصرف 10200 جنية مصري.

اماكن صرف رواتب الموظفين

يستطيع الكثير من الموظفين معرفه اماكن صرف الرواتب حيث ان الوزاره تحدث على توفير اكثر من وسيله حتى يستطيع صرف الراتب بطريقه المناسبه له عليك اتباع التالي: