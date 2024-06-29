الآن اعرف نتيجتك..رابط استخراج نتائج التاسع اليمن برقم الجلوس 2024 عبر Yemenexam.com

Mohamed Hussien تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
الآن اعرف نتيجتك..رابط استخراج نتائج التاسع اليمن برقم الجلوس 2024 عبر Yemenexam.com

لقد ظهرت في الساعات الأخيرة نتائج التاسع اليمن لجميع المحافظات بعد طول انتظار حيث يرغب العديد من الطلاب والطالبات التعرف على النتيجة النهائية لجميع المواد الدراسية من أجل الإطمئنان على أبنائهم في جميع أنحاء اليمن لذلك سوف نوضح لكم أكثر من طريقة من أجل التعرف على نتائج التاسع اليمن في الفترة الحالية.

كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

وزارة التربية والتعليم اليمنية أعلنت نتائج التاسع في دولة اليمن لعام 2024م لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الإطلاع على نتائج التاسع في دولة اليمن لذلك سوف نوضح لكم اليوم خطوات الاستعلام كما يلي بكل التفاصيل:

  • عليكم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
  • النقر على زر القائمة واختيار نتائج التاسع في اليمن.
  • ثم الضغط على زر الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن.
  • تسجيل كافة البيانات المطلوبة عن النتيجة.
  • بعدها سجل رقم الجلوس للطالب أو الطالبة.
  • بذلك يمكن التعرف على النتيجة النهائية بكل سهولة لجميع المحافظات في دولة اليمن.
  • يمكن التعرف بتلك على نتائج الصف التاسع في دولة اليمن عن طريق وزارة التربية والتعليم اليمنية.

رابط استخراج نتائج الصف التاسع اليمن

  • في البداية الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات.
  • ثم النقر على الاستعلام عن الصف التاسع اليمن.
  • عليك تحديد المحافظة في اليمن.
  • كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة البحث على النتيجة.
  • كتابة رقم الجلوس.
  • ثم النقر على زر الاستعلام.
  • ثم تظهر لك النتيجة النهائية للصف التاسع في اليمن.
  • بذلك يمكن الاستعلام عن تلك النتيجة.
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معلومات الكاتب
Mohamed Hussien

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