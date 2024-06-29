قبل الصرف بساعات قليلة .. زيادة تموين شهر يوليو 2024 لـ 100 جنية لكل مواطن

يتساءل الكثير من المواطنين أصحاب التموين على زيادة تموين شهر يوليو ،2024 كما تزداد معدلات البحث من خلال محرك البحث جوجل حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ،أن يعتبر يوم الاثنين 1 يونيو هو أول يوم لصرف صرف تموين سوف نوضح لكم من خلال الفقرة التالية على زيادة تموين شهر يوليو 2024.

زيادة تموين شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لهذه الزيادات ونفت جميع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة تموين شهر يوليو حيث أن نصيب الفرد الواحد على بطاقة التموين 50 جنيه وذلك لأول أربع أفراد على البطاقة الواحدة وتزداد التساؤلات على زيادة تمويل نظر للظروف الاقتصادية الصعبة في هذه الفترة الحالية وأكدت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية ثابتة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين مع توافر مخزون استراتيجي مع السلع.

أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين

تقدم الوزارة السلعة الأساسية بأسعار مخفضة لكي تساعد المواطنين على الاعباء المعيشية حيث يريد الكثير من الأشخاص لمعرفة أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين لمعرفه هذه الأسعار عليك اتباع التالي :