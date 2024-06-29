www.yemenexam.com › نتائج التاسع 2024 اليمن بالاسم فقط “عدن وصنعاء وعمران والحزم وحضرموت وكل المحافظات” موقع وزارة التربية والتعليم

ظهرت الآن نتائج التاسع 2024 اليمن وأخيراً وبعد طول انتظار، حيث كان الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم ينتظرون الإعلان الرسمي من جانب الوزارة من أجل الاطمئنان على درجات الطلاب، حيث تعتبر تلك المرحلة هامة وحاسمة في حياة الطالب فتحدد ما إن كان الطالب سيدخل المرحلة الثانوية أم لا، ونوضح لكم الطريقة الوحيدة الصحيحة من أجل الاستعلام عن النتائج في الوقت الحالي، وكذلك نستعرض خطوات الاستعلام الإلكتروني عن النتائج.

نتائج التاسع 2024 اليمن

نشرت وزارة التربية والتعليم اليمنية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن ابتداءً من السبت الموافق 29 يونيو سيتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائج التاسع 2024 اليمن وذلك من خلال الاتصال على رقم (161) من خلال الهاتف الثابت أو شبكة يمن فور جي، وتعتبر هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة حالياً للاستعلام عن النتائج.

أشار وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 88.10%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 283 ألفاً و121 طالباً وطالبة، وبالنسبة لحضور فحضر الاختبار 275 ألفاً و405 طلاب وطالبات، أما المتغيبين عن أداء الاختبارات فبلغ عددهم 7 آلاف و716 طالباً وطالبة.

كما أعلن وزير التربية أن عدد الناجحين في الاختبارات بلغ 242 ألفاً و638 طالباً وطالبة، وعدد الراسبين بلغ 32 ألفاً و767 طالباً وطالبة، وبالنسبة الطلاب الراسبين في مادة أو مادتين فسيتم إعادة اختبارهم في الدور التكميلي المقرر في يوم 21 محرم القادم.

موقع وزارة التربية والتعليم شهادة التعليم المتوسط 2024

كما يمكنك الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن خلال الساعات القليلة القادمة من خلال الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم اليمنية .

. سجل دخول من خلال كتابة اسمك وكلمة المرور.

اضغط على تبويب “نتائج الامتحانات”، واختار بعدها “نتائج الصف التاسع الأساسي”.

اكتب رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على كلمة “بحث” وستظهر أمامك النتيجة بالتفصيل.

www.yemenexam.com › النتائج التاسع 2024

ويمكنك الحصول على نتائج التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس من خلال الآتي: