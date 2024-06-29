شوف نفسك جبت كام.. استعلم عن نتائج تاسع سوريا 2024 من خلال هذا الرابط

منذ إنتهاء جميع طلاب الصف التاسع في دولة سوريا من اختباراتهم النهائية، وهم يتساءلون عن موعد ظهور نتائج تاسع سوريا، وهذه السنة تعد من السنوات المهمة في الحياة الدراسية للطلاب فهم سوف ينتهون من مرحلة دراسية وينتقلون إلى مرحلة دراسية أخرى، لذلك هم في حالة من القلق والتوتر لأن هذه النتيجة سوف تحدد مستقبلهم التعليمي، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

نتائج تاسع سوريا

يمكن لكافة الطلاب الحصول على نتائج تاسع سوريا بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني نتيجة نت الرسمي الذي وفرته وزارة التربية والتعليم السورية ثم السير على الخطوات الآتية:

في الخطوة الأولى يجب عليك التوجه إلى الصفحة الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثانية النقر على أيقونة النتائج الخاصة بالاختبارات من القائمة المتوفرة أمامك.

الخطوة الثالثة اختر وهي مرحلة التاسع.

الخطوة الرابعة اختر المحافظة التابع لها الطالب.

الخطوة الخامسة ادخل كافة البيانات الخاصة بالطالب مثل اسم الطالب رباعي وأيضًا رقم الاكتتاب بعناية.

الخطوة السادسة والأخيرة انقر على كلمة استعلام وانتظر ثواني وسوف يتم عرض النتيجة على الفور.

موعد ظهور نتائج التاسع سوريا

بعض المصادر الخاصة بوزارة التربية والتعليم السورية أو ضحت أن عملية تصحيح أوراق الطلاب ومراجعتها مازالت مستمرة، وفور الإنتهاء منها سوف يتم رصد الدرجات بصورة دقيقة ثم اعداد الكشوفات التي بها الطلاب الناجحين والراسبين واعتمادها من قبل وزير التعليم ثم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.

وهذا الرابط يكون واحد من ضمن جهود الوزارة التي قدمتها من أجل التسهيل على الطلاب وتوفير الوقت والجهد عليهم، حيث يمكنهم الحصول على نتيجتهم دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة التابع لها الطالب وتجنب حدوث أي ازدحام في المدارس.