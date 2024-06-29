طريقة تحميل واتساب الذهبي 2024 WhatsApp gold آخر إصدار ومميزات التطبيق

يعد تحميل واتساب الذهبي 2024 هو نسخة مطورة من واتساب الأصلي ومشابهة له ولكن بإمكانيات أعلى وخصائص إضافية حيث يوفرالعديد من المميزات التي تجعل الناس دائماً يبحثون عن روابط تنزيله، كما أن بعض الناس يرونه يدعم الخصوصية بشكل أكبر، الآن سنعرض لكم من خلال موقعنا “البديل” طريقة تنزيل الواتساب الذهبي 2024 ومميزاته.

تحميل واتساب الذهبي 2024

WhatsApp Gold انتشر بشكل كبير في الفترات الأخيرة وأًصبح تطبيق معروف يفضله الكثيرون بعد أن انتشرت مميزاته كتطبيق فضلاً عن مساحته الصغيرة، مما أحدث ضجة وانتشار على مدى واسع خاصة بين فئة الشباب، ويوفر واتساب الذهبي الكثير من المميزات والخصائص التي لا غنى عنها بالنسبة للكثير من الناس وهي:-

خاصية إخفاء المشاهدة، حيث يمكنك مشاهدة الحالات والرسائل بدون ظهور ذلك تماماً، أي أن الطرف المقابل لا يعرف بأنك رأيتها.

التصدي للحذف، عند حذف رسالة تم إرسالها لك أو حالة (استوري) كان يسمح لك برؤيتها لن يتم حذفها أبداً وستظهر بالرغم من ذلك!

عرض حالات بمدة تفوق 30 ثانية، يقسمها تلقائياً إلى مقاطع متتالية مرتبة بدلاً من تقسيمها يدوياً.

الإصدار الأخير به ميزة ضد الحظر لحل مشكلة الإصدارات القديمة وهي توقف التطبيق بعد فترة من الإستخدام.

وقف تشغيل الحالة، أي يمكن تخطي حالة دون رؤيتها عن طريق إيقاف التشغيل والإنتقال إلى الحالة التي تليها من خلال الضغط عليها.

حماية المحادثات السرية عن طريق قفلها باستخدام رمز حماية.

واتساب الذهبي 2024

يمكنكم الآن تحميل واتساب الذهبي 2024 من خلال قيامك باتباع هذه الخطوات:-