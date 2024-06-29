فرحتهم متتوصفش.. تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات المحتوى الأفضل للصغار

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 التي تحظى على إعجاب ملايين الأطفال ولذلك نجد أن البحث متكرر عنها لضبطها بسهولة على الجهاز لأنها تعرض كل ما هو مميز ومناسب للأطفال، طيور بيبي قناة تعتبر ضمن القنوات العربية المفتوحة على النايل سات وعرب سات وتنتمي لقناة طيور الجنة، اصبحت قناة طيور بيبي تعمل بشكل أفضل من السابق بعد أن قامت إدارة القناة بوضع التقنيات الحديثة والإمكانيات العالية،

قناة طيور بيبي تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة بدون توقف وبدون أي رسوم إشتراك، تعرض القناة أغاني ترفيهية يشعر الطفل بالسعادة عند سماعها، كما تقدم أناشيد تعليمية متنوعة للحروف الأبجدية وقطر الحروف الإنجليزية، بالإضافة لتعليم الأرقام تعليم الألوان باللغة الإنجليزية، كل هذا واكثر عند ضبط تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 وهذا ما ننشر لكم عبر التقرير التالي ابقوا معنا.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024

يستمتع الأطفال بمشاهدة المحتوى المميز التي تنقله قناة طيور بيبي عبر شاشتها والتي تعمل بجودة عالية hd وتنزيلها يتم من خلال الرموز التالية:.

التردد: 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500 ·

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات ضبط قناة طيور بيبي على الجهاز

يستمتع أطفالكم بمشاهدة محتوى مميز وفريد من نوعه على مدار 24 ساعة ولذلك نوضح لحضراتكم كيفية استقبال إشارة قناة طيور بيبي على الجهاز وعلى الأقمار الصناعية المختلفة والمناسبة لكم، على أن تأتي خطوات الضبط على النحو التالي:.