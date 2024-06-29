“سامسونج تزلزل عرش أبل” ساعة ذكية جديدة بمواصفات جبارة وسعر رخيص يذهل الجميع!

ما زالت شركة سامسونج تتفوق على نفسها وتعمل جاهدة على كسب ثقة جميع فئات المجتمع وذلك بإصدار كافة المنتجات الذكية التي يحتاجون إليها، وكان آخر تلك المنتجات هو ساعة Samsung galaxy watch fe التي استطاعت بفضل مواصفاتها أن تنافس كبرى الشركات الأخرى، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن سامسونج تنافس بساعة ذكية جديدة بأعلى مواصفات.

مواصفات ساعة Samsung Galaxy Watch FE



ورغم أن تلك الساعة من إصدار أكثر من ثلاث سنوات ماضية، إلا أنها تحتوي على أحدث المواصفات العالمية والرائعة ومنها ما يلي:

اسم الساعة Samsung Galaxy Watch FE نوع الساعة Smart watch وزن الساعة ٢٦ جرام نوع الشاشة Super Amoled حجم الشاشة ١,٢ بوصة عدد الأنوية ثنائي النواة عدد الرامات ١,٥ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٦ جيجا بايت ألوان الساعة الأسود الفضي الذهبي الوردي

مميزات ساعة Samsung Galaxy Watch FE

أما عن مميزات تلك الساعة فهي كثيرة ومتعددة وسوف نوضح منها ما يلي:

حيث أن أول مميزات تلك الساعة أنها تدعم ألوان عصرية وحديثة رغم قدم الشكل والتصميم إلا أنه ما زال يتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما تتميز أيضاً تلك الساعة بأنها تدعم شاشة قوية وكبيرة نسبياً لتمكنك من رؤية محتوياتها بدقة.

كذلك أيضاً تدعم ذاكرة تخزين داخلية كبيرة لتحميل الأغاني والموسيقى.

كما تتميز أيضاً تلك الساعة بمقاومتها للماء تحت عمق ٥٠ متر، مما يجعلك تريديها أثناء ممارسة التمارين الرياضية دون خوف.

كذلك أيضاً تدعم بطارية قوية وشحن لا سلكي سريع جدا.

سعر سماعة Samsung Galaxy Watch FE

أما عن سعر تلك السماعة فهو يعد سعر رخيص جدا مقارنة بالمميزات الرائعة التي تتميز بها مع مفاجأة كبرى من الشركة حتى نهاية الشهر الجاري، فمن المتوقع أن يتم بيع تلك الساعة مقابل سعر ١٩٩ يورو أي ما يعادل حوالي ٢١٥ دولار أمريكي، كما يتم توزيع تلك الساعة أيضاً مجانا عند شراءك هاتف Samsung galaxy s24.