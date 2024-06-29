من السنة للسنة.. كيف يمكن تخزين البصل دون أن يفسد لأطول مدة ممكنة

مع ارتفاع أسعار البصل بشكل مستمر، يعبر العديد من ربات البيوت عن قلقهن من احتمالية زيادة الأسعار في المستقبل القريب ولذلك فقد قاموا بالتفكير في طرق لتخزين أكبر كميات من البصل و لفترات طويلة، خاصةً أن البصل يعتبر من الخضروات الأساسية في تحضير الأطعمة، ومن الصعب الاستغناء عنه، واليوم سوف نقدم لكم أسرار تخزين البصل المجربة من قبل الفلاحين، للحفاظ عليه طازجًا ومن دون أي خسارة على مدار السنة.

طريقة تخزين البصل في المنزل

وسوف نشرح لكم كيفية تخزين البصل دون أن يفسد أو يتغير لونه وطعمه:

في البداية، قم بوضع البصل الناشف في مكان جاف ومظلم لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع. بعد ذلك، قم بإزالة القشرة الخارجية للبصل. ضع البصل الناشف في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق مع إخراج الهواء منها. ضع الأكياس في مكان مظلم. تأكد من فحص البصل بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود عفن.

طريقة أخرى للتخزين وسر الفلاحين

أولاً: جهز الكمية التي تريد تخزينها.

ثانياً: باستخدام المقص، قم بقص جذور البصل.

ثالثاً: من أسفل البصل، قم ببرمه لمنع وصول الهواء إليه.

رابعاً: قم بإحضار قفص من الخشب فارغ.

خامساً: بعد وضع البصل داخل القفص، قم بإحضار قشر الأرز وضعه في القفص حتى يمتلئ ويغطي البصل.

في حال وجود بصل طري، يتم التخلص منه مباشرةً، من الأسباب الرئيسية التي تجعل البصل يحافظ على طول عمره هو وضعه في مكان مظلم وجاف حيث لا تصله شمس أو رطوبة، كما يُنصح بوضع رشة من مسحوق النمل بين قشر الأرز لمنع دخول الحشرات.