موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمن 2024 أرقام جلوس ونتيجة الصف التاسع التي أعلنت منذ ساعات قليلة جداً اليوم الموافق 23 ذي الحجة 1445 الموافق 29 يونيو 2024، لذلك قد يرغب الكثيرون من أبناء الصف التاسع في معرفة النتائج النهائية للدور الأول عن طريق رقم الجلوس، الذي نوضحه إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل، خاصة وأن الموقع الرسمي للنتيجة يشهد الآن إقبال كبير جداً من الطلبة والطالبات لمعرفة النتائج النهائية.

موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمن 2024 أرقام جلوس

عند الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن ستجد قائمة علوية بها شريط منبثق منه عدة أقسام، من بين هذه الأقسام قسم مخصص لمعرفة أرقام الجلوس وقسم آخر مخصص إلى النتائج، فإذا كنت لا تعرف رقم جلوسك فإليكم الخطوات التالية لمعرفة أرقام الجلوس كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي الخاصة بالنتائج وأرقام الجلوس الإدارة العامة للاختبارات.

للاختبارات. إذهب إلى قسم أرقام الجلوس.

حدد من هذا القسم أرقام الجلوس التاسع.

أكتب اسم الطالب / ة رباعي كما هو مسجل في شهادة الميلاد.

الضغط على البحث عن أرقام الجلوس.

بعض الثواني وتظهر كافة تفاصيل أرقام الجلوس.

الضغط على طباعة.

نتيجة الصف التاسع اليمن 2024 الإدارة العامة للاختبارات

في حالة الإنتهاء من أرقام الجلوس للصف التاسع اليمن أصبح الآن امامك فرصة ميسرة لاستخراج النتيجة وفقا إلى الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة الادارة العامة للاختبارات.

أو زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

أدخل على قائمة الموقع الرئيسية.

حدد نتائج الاختبارات.

اختر نتيجة الصف التاسع .

. أكتب رقم الجلوس.

البحث عن النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمن 2024 أرقام جلوس ونتيجة الصف التاسع.