الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا

يترقب العديد من الطلاب وأولياء أمورهم نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، وذلك بعد ما أعلنت وزارة التربية العراقية قرب ظهور النتائج ،حيث انتهت الاختبارات في الاسبوع الأول من شهر يونيو لعام 2024م، وقالت الوزارة بأنه يمكن الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة أو موقع نتائجنا، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول وكيفية الاستعلام عنها.

موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

صرح وزير التربية الوطنية بالعراق أن نتائج الثالث المتوسط أوشكت على الظهور، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والتي تتم على مستوى عالي من الدقة تحت إشراف وزاري كامل وذلك حرصًا منهم على مصلحة الطلاب، وقال الوزير أيضًا أنه فور اعتماده للنتيجة سوف يتم رفعها إلكترونيًا لتمكين الطلاب من الحصول عليها دون عناء الذهاب إلى المدارس، كما يمكن متابعة أخبار ظهور النتيجة عبر صفحة الوزارة على فيس بوك أو تويتر.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

يمكن لطلاب الثالث المتوسط الدور الأول الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

النقر على تبويب “مربع النتائج”.

تحديد خير نتائج الثالث المتوسط.

كتابة بيانات الطالب بصورة دقيقة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على “استعلام”.

سوف تظهر النتائج أمامك.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر نتائجنا

يمكن أيضًا للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال موقع results.malazemna.com، وذلك باتباع الخطوات التالية: