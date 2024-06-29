عشان متجيش تقول معرفش!! .. موعد تطبيق غلق المحال التجارية 2024 ودفع غرامة في هذه الحالة!

مع بداية انقطاع الكهرباء في الكثير من محافظة مصر تزداد التساؤلات على، موعد تطبيق غلق المحال التجارية 2024 بالتزامن مع قرار الدكتور مصطفي مدبولي، الذي جعل الكثير من الأشخاص على استعداد لقرار غلق المحلات التجارية والهدف من ذلك القرار، تخفيف العمل وتسهيل على المواطنين في الظروف الصعبة ،سوف نوضح من خلال الفقرة التالية على موعد تطبيق غلق المحال التجارية 2024.
موعد تطبيق غلق المحال التجارية 2024
وأعلنت وزارة التنمية المحلية بتطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية في القاهرة والعديد من المحافظات الأخرى اعتبارا من الاثنين المقبل الموافق اليوم الأول من يوليو في تمام الساعة عشرة مساء وذلك القرار اتخذته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف للحد من أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتعديل مواعيد غلق المحلات التجارية في القاهرة ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الدولة.
أبرز قرارات الحكومة لترشيد استخدام الكهرباء
تو عدد من القرارات لترشيد استخدام الكهرباء لمعرفة هذه القرارات عليك اتباع التالي:
- التدخل لتخفيف آثار المعاناة الكهرباء وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية لمصر وذلك بسبب درجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف
- وقف قطع الكهرباء في فصل الصيف اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
- غلق المحلات التجارية من ساعه عشره مساء كما أعلنت الحكومة المصرية ماعدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبار اول من شهر يوليو.
- قطع الكهرباء على بعد المناطق من ساعه الى ساعتين بشكل يومي حيث يتم تحديد المواعيد تبعا لكل المنطقه.