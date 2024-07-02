ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة الجديده2024 و ما هي البرامج التي تقوم بتقديمها القناة

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الفضائية شهرة واسعة، حيث تقوم بتقديم برامج و أناشيد للأطفال تتميز بأنها مميزة و رائعة، و تقوم بمساعدة أولياء الأمور علي تربية الأطفال علي العقيدة الإسلامية و التربية الصحيحة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي تردد قناه طيور الجنة الجديد، و ما هي البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة الفضائيه بتقديمها.

تردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر نايل سات

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة و تستطيع أن تقوم بتحميل قناة طيور الجنة علي القمر نايل سات، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

تردد قناة طيور الجنة: 11274.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

و من خلال هذا التردد تستطيع أن تقوم بتحميل و تنزيل قناة طيور الجنة علي الجهاز الخاص بك، و مشاهدة القناة و الاستفادة منها

البرامج و الأناشيد التي تقوم قناة طيور الجنة بتقديمها

تقوم قناة طيور الجنة بتقديم برامج متنوعة و متعددة تعمل على تعليم الأطفال الكثير من الأمور، و تنمي من تفكيرهم الإبداعي و التنموي، و تقوم بتقديم برامج تهدف إلي زيادة الذكاء و أيضا التفكير الاستراتيجي وهذا يساعد على التربية الإيجابية للاطفال، و هذا يؤدي إلى إقبال الكثير من الأشخاص علي هذه القناة من أجل المحتوى الذي تقوم بتقديمه، و أنه محتوي هادف و كذلك محتوى تعليمي و رائع.