واتساب جي بي 2024: مميزات خارقة تفوق الخيال! وداعاً للحظر نهائياً!

تحديث واتساب جي بي الجديد وهو ما يشغل الرأي العام في الآونة الأخيرة خاصة وأنه يحتوي على مميزات متعددة للأفراد حتى يتمكنوا من خلاله الحصول على تجربة متميزة، بالاضافة إلى امكانية ارسال اكثر من 250 صورة في المرة الواحدة، وعليه فيمكن للمستخدم التحويل من العادي الى جي بي من خلال النسخ الاحتياطي قبل حذف التطبيق الرسمي ثم تحميل التطبيق جي بي من الموقع المخصص له ثم تثبيت الملف وبدء لاستخدام بسهولة وأمان.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

حتى تمكن المستخدم من الحصول على الميزات والاستفادة منها بإمكانه تحديث التطبيق وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا يتم التوجه الى رابط موقع واتساب جي بي ثم تسجيل الدخول والتحديد على اخر اصدار للتطبيق.

التحديد على التحديث ثم اختيار تنزيل الملف على الجهاز.

بعد ذلك يحدد المستخدم على قائمة الملفات بعدها ينتقل الى تثبيت ومن ثم يتمكن من فتح التطبيق وإضافة الرقم وبدء الاستخدام.

مميزات واتساب جي بي الجديد WhatsApp GB

عادة ما يبحث مستخدمي تطبيقات المراسلة الفورية عن المميزات التي يمكن أن يستفيد منها عند استخدام التطبيق لذلك نوفر مجموعة من المميزات التي لا حصر لها في تطبيق واتساب جي بي الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

يمكن حذف مجموعة من الدردشات للاطلاع عليها في أي وقت.

أيضًا يمكن قراءة الرسائل المحذوفة من الأصدقاء أو المجموعات.

كما يمكن استخدام التخفي لمشاهدة الرسائل دون علم الجهة الأخرى.

بالإضافة إلى إمكانية إجراء المكالمات الجماعية.

يدعم التطبيق ميزة الترجمة التلقائية للرسائل.

كما يوفر ميزة الاطلاع على الحالة دون معرفة جهة الاتصال الأخرى.

الاطلاع على حالات الأصدقاء المحذوفة.

إصلاحات تطبيق واتساب جي بي الجديد

جاء تطبيق واتساب جي بي الجديد بمجموعة من الإصلاحات إلى جانب الإضافات المتعددة والمزايا الموجودة في التطبيق حيث تنوعت الإصلاحات على النحو التالي: