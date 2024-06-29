وردت الآن.. رابط نتائج التاسع اليمن 2024 التعليم الأساسي yemenexam ويمن فورجي عبر 161 وزارة التعليم

تم إعلان ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن للعام الدراسي 2023/2024 رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، يتمكن الطلاب الآن من الاطلاع على نتائجهم فقط عبر إدخال رقم جلوسهم، كما أعلنت الوزارة عن وسائل سهلة وبسيطة للاستعلام عن النتائج، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو عن طريق الاتصال برقم الهاتف المخصص.

رابط نتائج التاسع اليمن 2024 التعليم الأساسي

تزامناً مع التوتر والقلق الذي يشعر به الطلاب وأولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توافر نتائج الصف التاسع اليمن للعام الدراسي 2023/2024، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، أكدت الوزارة أنه يمكن الآن الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات، بالإضافة إلى خيارات أخرى تمكن الطلاب من الوصول الفوري إلى نتائجهم.

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع لعام 2024 في صنعاء، اليمن، عبر موقع وزارة التربية والتعليم. لذلك، اتبع الخطوات التالية بعد اعتماد النتائج بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في اليمن.

اضغط على “خدمات إلكترونية”.

اختر “نتيجة الطلاب”.

حدد “نتيجة الصف التاسع اليمن” واختر العام الدراسي 2023/2024.

أدخل رقم الجلوس بشكل صحيح.

اضغط على “بحث”.

انتظر لحظات قليلة، ستظهر نتيجة الطالب تتضمن اسم المادة والدرجات التي حصل عليها.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع

يمكن أيضًا للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 في صنعاء عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات، وذلك باتباع الخطوات التالية: