كل يزغرط ويفرح بالنتيجة.. الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع الوزارة ونتائجنا

تزايدت مؤخرا عمليات البحث في العراق عن كيفية الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط للدور الاول 2024، حيث أنهى الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية اختباراتهم في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد نتائج الثالث المتوسط للدور الاول 2024.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

حتى اللحظة لم تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2024 للدور الأول إلا أنها أفادت بأن عملية التصحيح والمراجعة ما زالت جارية، وستعلن النتائج فور الانتهاء منها ورفعها على موقع نتائجنا الإلكتروني، يذكر أن النتائج تنتظر الاعتماد من قبل وزير التربية ومن ثم سيتم رفعها إلكترونيا عبر موقع نتائجنا حسب كل محافظة فور اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة فيها.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط؟

يمكن الاطلاع على النتائج بمجرد ظهورها عبر رابط الوزارة من خلال اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية.

انقر على مربع النتائج.

اختار خانة نتائج الثالث المتوسط.

أدخل جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

انقر على ايقونة استعلام.

سوف تظهر النتيجة على الشاشة.

خطوات الاستعلام على النتيجة عبر موقع نتائجنا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور أيضا معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول عبر موقع “نتائجنا” وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: