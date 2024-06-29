لعدم إيقاف المعاش بشكل نهائي.. توجيه هام من الضمان الاجتماعي لهذه الفئات الإسراع في التسجيل على منصة جدارات

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية من التقديم على منصة جدارات، موضحة أنه يجب أن يكون المتقدمون أكبر من 18 عام وألا يكونوا غير قادرين على العمل أو محتاجين، حتى لا يتأثروا باستلام معاش الضمان الاجتماعي المطور، الذي يستفيد منه العديد من الفئات.

طريقة التسجيل في جدارات الضمان

حيث كشفت وزارة الموارد البشرية عن كيفية التسجيل في منصة جدارات للحصول على فرصة عمل مناسبة وتتميز هذه المنصة بعدة مزايا لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتوفر العديد من الوظائف ولمعرفة طريقة التسجيل، عليك إتباع الخطوات التالية:

فى البداية انتقل إلى منصة جدارات الرقمية من هنا.

سجل الدخول إلى حسابك الشخصي.

إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد عبر موقع النفاذ الوطني الموحد.

قم بتعبئة جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك بيانات منصة أبشر.

أكمل التسجيل بإدخال المعلومات اللازمة.

تابع الوظائف المتاحة عبر المنصة.

تأكد من استيفاء جميع المعايير المطلوبة لإتمام التسجيل.

تعرف على خدمات جدارات

جدارات تقدم العديد من الخدمات الرقمية التي تساعد المسجلين في موقع الدعم والحماية الاجتماعية للحصول على فرص عمل مناسبة ومن مميزاتها: