هتبدأ امتى.. موعد بداية الدراسة 1446 في السعودية وفقاً للتقويم الدراسي

بحث رائج وكبير على محركات جوجل الرسمية من الطلاب عن موعد بداية الدراسة 1446 في السعودية، كما أن الطلاب ترغب في التحقق من الأخبار المتداولة عن الغاء الفصل الدراسي الثالث، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالكشف عن الكثير من الأمور المهمة، ومن أبرز ما صرحت به وزارة التربية والتعليم أن لا صحة لم يتم تداوله على الصفحات والمواقع المختلفة فيما يتعلق بإلغاء الفصل الدراسي الثالث، بل أثبت هذا النظام تطور ونجاح كبير،
مما ساهم الفصل الدراسي الثالث في تحسين مستوى الطالب لأن المنهج أصبح يقسم على ثلاثة فصةول بدلاً من فصلين، مما يخف ضغط الطلاب في حال اسئلة الامتحانات، وتسعى جميع الوزارات بالدولة من أجل التطوير لرؤية 2030، تابعوا ما تبقى من السطور للإطلاع على موعد بداية الدراسة 1446 في السعودية.
موعد بداية الدراسة 1446 في السعودية
تضع وزارة التربية والتعليم السعودية خريطة دراسية لكي يسير على خطاها الطلاب من جميع المراحل التعليمية، ويشمل التقويم الدراسي التي تعتمده وزارة التربية والتعليم الإجازات الرسمية والأعياد والاحتفالات السنوية، على أن يأتي التقويم الدراسي للسنة الدراسية الجديدة 1446-2025 للمعلمين والإداريين الأحد 4 من أغسطس القادم 2024، وأن بداية الدراسة للطلاب بالتقويم الجديد الأحد 18 من أغسطس 2024 على أن تستمر السنة الدراسية حتى 15 يونيو 2025.
جدول الدراسة في السعودية 1446-2024
تم وضع الجدول الدراسي الجديد أخيراً ويمكن للطلاب الاطلاع عليه الآن:.
- عودة المشرفين التربويين جميع المراحل الدراسية 4 من أغسطس 2024
- ثم يعود المعلمين الممارسين للتدريس بتاريخ 11 أغسطس 2024 و 07/02/1446
- كما تبدأ السنة الدراسية لجميع المراحل الأحد 18-8-2024.
- إجازة اليوم الوطني 19/03/1446 22/09/2024
- ثم يحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة 14/04/1446 17/10/2024
- وينتهي الفصل الدراسي الأول في تاريخ 05/05/1446 07/11/2024
- كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني 15/05/1446 17/11/2024
- ويحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع طويلة 10/06/1446 11/12/2024
- إجازة منتصف العام الدراسي 03/07/1446 03/01/2025
- بداية الدراسة بعد إجازة منتصف العام الدراسي 12/07/1446 12/01/2025
- نهاية الفصل الدراسي الثاني 21/08/1446 20/02/2025
- إجازة يوم التأسيس 24/08/1446 23/02/2025
- ويبدأ الفصل الدراسي الثالث 02/09/1446 02/03/2025
- إجازة نهاية أسبوع مطولة 06/11/1446 04/05/2025