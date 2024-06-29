هتبدأ امتى.. موعد بداية الدراسة 1446 في السعودية وفقاً للتقويم الدراسي

بحث رائج وكبير على محركات جوجل الرسمية من الطلاب عن موعد بداية الدراسة 1446 في السعودية، كما أن الطلاب ترغب في التحقق من الأخبار المتداولة عن الغاء الفصل الدراسي الثالث، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالكشف عن الكثير من الأمور المهمة، ومن أبرز ما صرحت به وزارة التربية والتعليم أن لا صحة لم يتم تداوله على الصفحات والمواقع المختلفة فيما يتعلق بإلغاء الفصل الدراسي الثالث، بل أثبت هذا النظام تطور ونجاح كبير،

مما ساهم الفصل الدراسي الثالث في تحسين مستوى الطالب لأن المنهج أصبح يقسم على ثلاثة فصةول بدلاً من فصلين، مما يخف ضغط الطلاب في حال اسئلة الامتحانات، وتسعى جميع الوزارات بالدولة من أجل التطوير لرؤية 2030، تابعوا ما تبقى من السطور للإطلاع على موعد بداية الدراسة 1446 في السعودية.

موعد بداية الدراسة 1446 في السعودية

تضع وزارة التربية والتعليم السعودية خريطة دراسية لكي يسير على خطاها الطلاب من جميع المراحل التعليمية، ويشمل التقويم الدراسي التي تعتمده وزارة التربية والتعليم الإجازات الرسمية والأعياد والاحتفالات السنوية، على أن يأتي التقويم الدراسي للسنة الدراسية الجديدة 1446-2025 للمعلمين والإداريين الأحد 4 من أغسطس القادم 2024، وأن بداية الدراسة للطلاب بالتقويم الجديد الأحد 18 من أغسطس 2024 على أن تستمر السنة الدراسية حتى 15 يونيو 2025.

جدول الدراسة في السعودية 1446-2024

تم وضع الجدول الدراسي الجديد أخيراً ويمكن للطلاب الاطلاع عليه الآن:.