مميزات جبارة تحميل واتساب عمر WhatsApp Omar 2024 واضافات جديدة

يمكنك تحميل واتساب عمر الاصدار الاخير والاستمتاع بعدد كبير من المميزات والتعديلات، حيث انه من اشهر التطبيقات التي يستخدمها الملايين من الأشخاص من مختلف دول العالم وهو تطبيق معدل من الوتساب العادي ويضيف له عدد كبير من المزايا الغير موجودة في الواتس الاصلي، لذلك يستمتع به المستخدمين ويمكنك تحميلة من خلال الرابط الرسمي له، وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن خطوات تحميل واتساب عمر الاصدار الاخير وما هي مميزاتة والاضافات الجديدة.

تحميل واتساب عمر الاصدار الاخير

يمكن أن تستفيد من تحميل واتساب عمر النسخة المطورة منه من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

اضغط على محرك البحث جوجل ثم اكتب وتساب عمر سوف تظهر لك عدة خيارات.

اضغط على تحميل واتساب عمر واضغط على الرابط الرسمي.

ثم اضغط على تنزيل وانتظر قليلا حتى تحصل على إشعار باتمام عملية التنزيل.

اضغط على هذا الاشعار وقم بالتثبيت على هاتفك ثم اضغط على فتح واضف رمز الدوله ورقم الهاتف.

ثم ادخل رمز التحقق بشكل صحيح ويبدا باضافة الحساب وتخصيص اسم وصورة حسب رغبتك

الاضافات الجديدة في واتس اب عمر