صدرت الان.. نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

صدرت نتائج الصف التاسع في اليمن ومختلف المحافظات، فضلاً عن أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة، إلى أن وزارة التربية والتعليم، بذلت قصارى جهدها لكي يتم العمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، بحيث يتمكن الجميع من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، ويمكنك الإستعلام عن النتائج في جميع المحافظات اليمنية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

إعلان نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية

وقامت وزارة التربية والتعليم، برفع نتائج الصف التاسع عبر الموقع الرسمي للوزارة بداية من اليوم السبت 29 من شهر يونيو 2024، لكي يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، حتى أن باب التظلم سيتم العمل على فتحها بعد الإنتهاء من رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، هذا ويمكن الإستعلام عن النتائج عبر رقم 161 عبر الهاتف، واستلام رسالة نصية بها الدرجات.

خطوات استخراج نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

تتمثل أبرز خطوات القيام بالإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن ومختلف المحافظات، وفقًا للأتي:-