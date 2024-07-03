مشاهدة مسلسل لعبة حب الحلقة 55 مترجمة بجودة hd قصة عشق

يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن تفاصيل مسلسل لعبة حب الحلقة 55 وهو من الأعمال التركية التي أطلقت مؤخرا ولكنه نجح في أن يكون له شعبية كبيرة وهذا لما يقدمه المسلسل من أحداث شيقة، حيث أن المسلسل يدور حول قصة سما التي تم دفع المال لها من أجل العمل في شركة مالك وهي شركة متخصصة في تصميم الأزياء، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل لعبة حب الحلقة 55

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة حب مجموعة من الأحداث القوية ومنها سوف يقوم مالك بفتح الباب مرة أخرى لسما وذلك لأنه مازال يحبها والدليل على هذا سوف يقوم بتعليمها خطوات رسم تصميمات الأزياء والأحذية وسوف يقوم أيضا استعادة الكتاب الخاص بها الموجود مع نينا، كما أنه سوف يرسل لها رسالة يوضح لها فيها بأنها مهمة بالنسبة له.

ومن جهة أخرى سوف يشعر رامي بضغط وعدم راحة وبالتحديد بعد أن قامت مايا ببث مجموعة من الأفكار له والتي جعلته غير متقبل مالك كما أنه سوف يحلم بحلم غريب وهو يتم اختياره هل سيكون في فريق جبران أو مالك وسوف يخرج من الشركة وهو في حالة غريبة، أما الدالي فسوف يعجب بـ نينا وأديب سوف يذهب إلى سلطان ويعرف بجبر انفصال ابنه وسوف يعلم أيضا بتوتر العلاقة ما بين سما ومالك.

يعرض مسلسل لعبة حب يوميا ماعدا الجمعة والسبت وهذا على قناة mbc 1 وذلك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة، كما أن جميع حلقات المسلسل متوفرة على منصة شاهد vip.