“الآن” نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر Www imtihanat.com موقع وزارة التربية والتعليم

في الوقت الحالي تكثر عمليات البحث داخل جمهورية ليبيا بهدف التعرف على موعد إعلان نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024، والجدير بالذكر أن طلاب تلك المرحلة استطاعوا انهاء الاختبارات منذ عدة أيام، ومنذ وقت الانتهاء تزداد عمليات البحث بشكل يومي راغبين في معرفة الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج، والجدير بالذكر أن بعض المصادر تفيد باقتراب انتهاء عملية التصحيح، على أن يتم طرح النتائج في خلال الأيام المقبلة.

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول

توفر وزارة التربية والتعليم في ليبيا أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024، ويستطيع الطالب وولي الأمر الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال اتباع النقاط التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوازرة التربية والتعليم الليبية أو هـــنااا .

أو . اختيار الخدمات الإلكترونية المتوفرة في الموقع.

ومن ثم اختيار نتائج الشهادة الإعدادية.

يقوم الطالب بتدوين البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على زر البحث عن النتائج.

يتم توفير النتائج في خلال لحظات قليلة.

تشمل النتيجة المجموع الكلي للطالب مع توضيح الدرجة الخاصة بكل مادة.

في حالة عدم تذكر البيانات يستطيع الطالب الاستعلام عن النتائج من خلال المدرسة التابع لها.

natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

بعد أن كثرت عمليات البحث حول معرفة موعد نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 كثرت الشائعات، لذا كان على السيد احمد مسعود وهو المدير العام للمركز الوطني للامتحانات أن يقوم بنفي كافة الأخبار التي تخص نسب النجاح في الشهادة الإعدادية، كما أكد أن عملية تصحيح الاختبارات في كافة المحافظات ما زالت قائمة، وفي حالة الانتهاء من التصحيح سيتم رصد الدرجات ومن ثم الإعلان عن الموعد المؤكد لطرح النتائج في كافة محافظات ليبيا عقب اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.