برقم الجلوس.. رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وكل المحافظات yemenexam وزارة التربية والتعليم

تتكاثف عمليات البحث عن نتائج الصف التاسع في اليمن 2024، حيث تعتبر هذه المرحلة التعليمية من أهم مراحل التعليم الثانوي، والتي تحدد المستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب؛ لذا، يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق بشأن موعد ظهور النتيجة، في هذا المقال، سنتعرف على موعد ظهور النتيجة، وأهم التفاصيل الخاصة بها، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام والرابط الذي يمكن من خلاله معرفة النتيجة فور اعتمادها من قبل وزير التعليم.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن ظهور نتائج الصف التاسع، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فور ظهورها واعتمادها رسميًا؛ لتسهيل الوصول إلى نتائج الصف التاسع، وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابطًا مباشرًا للاستعلام عبر الإنترنت، وفيما يلي الخطوات البسيطة للاستعلام:

قم بفتح الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات.

اختر خيار “النتائج” من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك، اختر “الدور الأول للصف التاسع للعام 2024”.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص.

اضغط على زر “عرض النتيجة” للحصول على درجاتك في جميع المواد الدراسية.

رابط نتائج الصف التاسع وزارة التعليم

يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية. وفرت الوزارة هذا الرابط لكي يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية: